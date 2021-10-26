Китайцы назвали свой новый истребитель «неприятным сюрпризом» для России

Как сказано в отчёте, раньше всё китайское считалось копированием российской, изредка американской, техники. Но Китаю удалось не только серьёзно продвинуться вперёд в сфере военного самолётостроения, но даже уйти в отрыв и неприятно удивить этим и Москву, и Вашингтон. Таким достижением аналитики издания NetEase называют китайский истребитель пятого поколения J-20, принятый на вооружение в 2017 году.

Важным отличием самолётов пятого поколения считается скрытность. И российские, и американские самолёты тоже обладают этим качеством, но, по мнению китайских экспертов, их техника имеет ещё одно преимущество — конкурентный набор высоты. Отмечается, что максимум, возможный для американских F-22, — 19 тысяч метров, российских Су-57 — 20 тысяч. Но J-20 может набрать высоту в 30 тысяч метров, что является, по мнению китайских аналитиков, принципиальным отличием их истребителей от техники других стран.

Именно это, как считают в издании NetEase, и есть тот неприятный «сюрприз», который Китай смог преподнести другим странам, в частности, России. «Китайский истребитель пятого поколения поднялся на высоту порядка 30 000 метров, из-за чего Россия и США почувствовали себя неловко», — подчеркнули авторы отчёта.