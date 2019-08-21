Китайцы перевели половину страны на электричество от солнечных батарей

На сегодняшний день именно Китай является крупнейшим в мире производителем электроэнергии. Большая ее часть производится из угля. Но несмотря на это, Китай настойчиво работает над тем, чтобы перейти к возобновляемым источникам энергии. Так, по прогнозам управления энергетической информации США, “солнечная мощность” Китая будет расти на 7% в год в ближайшие 20 лет. Доля энергии, полученной из ветра, в свою очередь, будет расти почти на 5% ежегодно в течение того же периода.

”Эксперты в этой области знали, что солнечная энергия достигла паритета энергосети во многих местах в Китае, но степень, показанная в этом исследовании, выше, чем я бы подумал”, — говорит аналитик по солнечной энергии Ришаб Шреста из исследовательской и консалтинговой компании Wood по энергетике. Маккензи в Дании.