Китайцы побоялись использовать отечественные двигатели в истребителях, и временно заменили их российскими

Изначально вооруженные силы собирались продемонстрировать новейшие истребители J-31, однако от этих планов пришлось отказаться. Затем выбор был сделан в пользу более старых J-20, при этом оснащенных двигателями АЛ-31Ф российского производства.

Отказ от использования собственных наработок в этой области может говорить о том, что китайским военным инженерам пока что не удалось решить проблему использования фуллеренового нанопокрытия, которое призвано сохранять тягу двигателя при достижении рабочих температур.