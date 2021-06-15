Китайцы побоялись использовать отечественные двигатели в истребителях, и временно заменили их российскими

Наука и технологии
Сегодня в 03:40
Китайцы побоялись использовать отечественные двигатели в истребителях, и временно заменили их российскимиПока что только на военном параде
Вооруженные силы Китая готовятся к параду на площади Тяньаньмэнь, посвященному юбилею Коммунистической партии.
Изначально вооруженные силы собирались продемонстрировать новейшие истребители J-31, однако от этих планов пришлось отказаться. Затем выбор был сделан в пользу более старых J-20, при этом оснащенных двигателями АЛ-31Ф российского производства.
Отказ от использования собственных наработок в этой области может говорить о том, что китайским военным инженерам пока что не удалось решить проблему использования фуллеренового нанопокрытия, которое призвано сохранять тягу двигателя при достижении рабочих температур.