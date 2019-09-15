Китайцы покажут "убийцу" AirPods уже завтра

По опубликованным фотографиям видно, что наушники сделаны на манер Apple AirPods, но в темном дизайне. Что касается зарядного кейса наушников, он представляет собой синеватую, глянцевую капсулу с надписью VIVO по центру. Помимо фотографий наушников, никакой информации по поводу технических характеристик, времени работы от одного заряда и ценнике устройства в сеть не утекало.