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Китайцы покажут "убийцу" AirPods уже завтра

Появились первые живые фотографии новых наушников
В интернете появились первые живые фотографии грядущего смартфона Vivo Nex 3, а также совершенно новых китайских наушников Vivo TWS, которые могут стать конкурентом AirPods.

По опубликованным фотографиям видно, что наушники сделаны на манер Apple AirPods, но в темном дизайне. Что касается зарядного кейса наушников, он представляет собой синеватую, глянцевую капсулу с надписью VIVO по центру. Помимо фотографий наушников, никакой информации по поводу технических характеристик, времени работы от одного заряда и ценнике устройства в сеть не утекало.

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Напомним, что анонсировать новые наушники Vivo должны на грядущей презентации нового смартфона Vivo Nex 3, которая намечена уже на 16 сентября.

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