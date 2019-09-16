Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США

”Российские надводные корабли и подводные атомные подводные лодки могут использоваться для запуска сотен ракет, которые в свою очередь имеют модульное исполнение: ракета-носитель плюс дрон плюс боеголовка. Масса боеголовки может составлять до 70 кг и в формате свободного падения она будет устремляться к авианосцу”, — пишет автор издания, размышляя над тем, что нашим войскам надо выбрать верную стратегию, после чего авиация США будет мгновенно уничтожена.
Автор китайского издания также рассказал, что разработчик описанной технологии готов создавать данный тип вооружения всего за 10 тыс долларов за единицу. Еще одним аргументом в пользу правильности выбора подобной разработки является то, что нескольких десятков таких ракет-носителей с дронами и боеголовками будет достаточно для уничтожения всего вооружения военно-морского флота США.