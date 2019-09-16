Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США

”Российские надводные корабли и подводные атомные подводные лодки могут использоваться для запуска сотен ракет, которые в свою очередь имеют модульное исполнение: ракета-носитель плюс дрон плюс боеголовка. Масса боеголовки может составлять до 70 кг и в формате свободного падения она будет устремляться к авианосцу”, — пишет автор издания, размышляя над тем, что нашим войскам надо выбрать верную стратегию, после чего авиация США будет мгновенно уничтожена.