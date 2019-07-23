Китайцы признали, что их истребители хуже российских

На самом деле, тема не затухает последние 6 лет — еще в 2013 году военные эксперты из Китая начали дебаты на тему покупки страной 24 российских Су-35. Сегодня те, кто был против сделки изначально, высказываются на сей счет еще громче, чем раньше.

”Прошло 6 лет, и развитие ВВС Китая также достигло значительного прогресса, они получили значительное количество J-20, придавших флоту боевую силу. Но пилоты ВВС Китая были очень рады Су-35 и дали ему высокую оценку. Таким образом, Су-35 действительно был отличным истребителем”, — пишет китайское издание Sohu.

По словам издания, в возникшем споре невозможно разобраться, не взглянув на роль Су-35 в воздушном флоте страны. С тех пор, как в мае прошлого года истребитель впервые проявил себя, сопроводив бомбардировщик H-6K при полете вокруг Тайваня, Су-35 непрерывно обеспечивает боевую устойчивость Военно-воздушных сил Китая.