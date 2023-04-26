Китайцы раскрыли сроки постройки Международной Лунной Станции

Ожидается, что базовая версия станции будет завершена уже к 2028 году после семи ракетных запусков, включая китайские миссии Чанъэ-4, 6, 7 и 8, а также три международных запуска.

На первом этапе миссии будут направлены на изучение лунной среды и её ресурсов, а также на тестирование технологий. С 2030 по 2040 годы запланированы еще шесть миссий, включая ILRS 1-5. Они предназначены для постройки полной версии станции.

На последнем этапе миссии Китай, вместе с партнёрами, построит дополнительную инфраструктуру и превратят ILRS в многофункциональную лунную исследовательскую базу, которая в дальнейшем, возможно, будет использоваться для осуществления пилотируемых миссий на Марс.

С момента публикации первой дорожной карты ILRS в 2021 году Китайская национальная космическая администрация подписала соглашения о сотрудничестве или намерениях с рядом стран и международных организаций. В том числе и с Россией.