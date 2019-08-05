Китайцы рассказали, как долго продлится торговая война с США

Китайская газета China Daily опубликовала статью с мнением местных экспертов по торговой войне с США. По их словам, Китай не собирается идти на компромиссы, которых ждёт США, и подготовился к длительной конфронтации.

Китайские эксперты так прокомментировали намерение США ввести дополнительные тарифы на товары из Китая стоимостью 300 млн долларов: «Китай будет продолжать укреплять свою стратегическую мощь, исходя из собственной базовой теории, следуя своему пути в развитии экономики, и не пойдет на компромиссы, навязываемые Соединенными Штатами в решении торговых вопросов».

Бывший генеральный секретарь комиссии по науке Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжан Яньшэн подчеркнул: «Китай не хочет воевать, но и не боится этого, поскольку обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с вызовом». Если новые тарифы в США вступят в силу, Китай готов предпринять все необходимые контрмеры.

По мнению эксперта конфронтация может продлиться до 2035 года, а затем наступит «фаза сотрудничества и разговоров».