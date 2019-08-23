Китайцы рассказали, почему только Россия сможет воевать на равных с США

На одном из китайском ведущих СМИ, издании Sohu, опубликована статья об отношениях между США и Россией. По мнению китайских экспертов, США ведут себя как полицейский на международной арене, навязывая свою волю другим странам.

Как отмечают в Sohu, Россия отстаёт в военном и экономическом развитии от США, но «смеет» выступать против мирового гегемона по трём причинам.

Одна из таких причин — наличие мощные механизированных войск с опытом крупномасштабных операций наравне с передовыми ракетными технологиями. Атомные подводные силы рассматриваются как значимый сдерживающий фактор, скоро будет доведён до ума стелс-истребитель 5-го поколения Су-57, а С-400 - уже сейчас один из самых передовых ЗРК в мире. В качестве самого важного аспекта, впрочем, рассматривается советское наследство в виде самого большого арсенала ядерных боеголовок.

Вторая причина — экономическая независимость России от американского рынка, собственная обширная ресурсная база с мощной индустрией.

Третья причина — это опять советское наследство, но не в плане военной техники. Sohu отмечает: «Нынешняя Россия также унаследовала мощный ген бывшего Советского Союза – храбрый боевой народ, который способен выступить против мировой гегемонии и заставить Соединенные Штаты отступить». Отметим, что в Китае популярно прозвище русских — «боевой народ» или «народ-воин».