Китайцы создали робота, помогающего врачам бороться с коронавирусом

Конструкция робота вряд ли может считаться какой-то необычной и оригинальной: аппарат представляет из себя роботизированные руки на колесах. Но несмотря на достаточно тривиальный внешний вид, он способен выполнять УЗИ, брать мазки изо рта и прослушивать пациента с помощью стетоскопа. Учитывая, что подобные действия чаще всего выполняют сами врачи, робот является крайне полезным дополнением для больниц, так как с его помощью все эти задачи можно выполнять при помощи удаленного доступа.