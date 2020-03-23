Наука и технологии
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Китайцы создали робота, помогающего врачам бороться с коронавирусом
В первую очередь, он защищает их самих от заражения
В сети появилась информация о том, что китайцы сумели создать нового робота, которого используют для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. Стоимость одной такой машины составляет около 72 тыс долларов!
Конструкция робота вряд ли может считаться какой-то необычной и оригинальной: аппарат представляет из себя роботизированные руки на колесах. Но несмотря на достаточно тривиальный внешний вид, он способен выполнять УЗИ, брать мазки изо рта и прослушивать пациента с помощью стетоскопа. Учитывая, что подобные действия чаще всего выполняют сами врачи, робот является крайне полезным дополнением для больниц, так как с его помощью все эти задачи можно выполнять при помощи удаленного доступа.
”Все врачи очень смелые. Но этот вирус слишком заразный... Мы можем использовать роботов для выполнения наиболее опасных задач”, — рассказал главный конструктор робота, профессор университета Цинхуа Чжэн Ганти.