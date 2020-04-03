Китайцы вернулись к поеданию главного переносчика коронавируса

Так, представитель британского СМИ воочию наблюдал, как сразу тысячи посетителей стекались на большой внутренний рынок в Гуйлине. По словам журналиста, там все выглядело так же, как буквально за считанные дни до вспышки эпидемии: ржавые клетки с домашними животными, огромные лужи крови на полу и прочие признаки того, что тут занимаются как разделкой, так и приготовлением весьма диковинных блюд.

В итоге, по словам журналиста, люди продолжают употреблять в пищу летучих мышей, свежих собак и кошек, а также многое другое. Единственное, что отличает ситуацию сейчас от ситуации до вспышки болезни — это наличие на рынках охраны, следящей за тем, чтобы работу продавцов не снимали представители прессы.

”Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась, и больше не о чем беспокоиться. Для них это просто чужая проблема”, — рассказал репортер.