Китайцы "захватили" американский военный авианосец

Сообщается, что авианосец двигался в сторону Филиппин, которым Америка обещала “всестороннюю поддержку в вопросе безопасности”. Также отмечается, что отправление корабля в Южно-Китайское море связано с заявлениями президента Филиппин Родриго Дутерте о стремлении к интеграции экономических деятельностей с Китаем на спорных островах.

Журналистами китайского СМИ были опубликованы спутниковые изображения американского авианосца. Известно, что корабль сопровождают пять дополнительных боевых кораблей, которые принадлежат военным-морским силам Китайской Народной Республики.