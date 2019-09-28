Китайцы "захватили" американский военный авианосец

Сообщается, что авианосец двигался в сторону Филиппин, которым Америка обещала “всестороннюю поддержку в вопросе безопасности”. Также отмечается, что отправление корабля в Южно-Китайское море связано с заявлениями президента Филиппин Родриго Дутерте о стремлении к интеграции экономических деятельностей с Китаем на спорных островах.
Журналистами китайского СМИ были опубликованы спутниковые изображения американского авианосца. Известно, что корабль сопровождают пять дополнительных боевых кораблей, которые принадлежат военным-морским силам Китайской Народной Республики.
“Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США. Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. У него нет собственного эскортного сопровождения в виде военных кораблей. Возможно, они назовут это уверенностью в своих силах, но только воспринимается это невежеством и неоправданной гордостью. В итоге “Рональд Рейган” оказался в нашей ловушке”,- сообщает информационный ресурс Sohu.