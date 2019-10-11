Китайцы заменят собственные вертолеты летающими тарелками

Планируется, что разработка за авторством Tianjin Helicopter Co. Ltd. будет иметь следующие технические характеристики и параметры: количество людей, которые одновременно могут находиться в кабине — 2 человека, высота “вертолета” — 2,85 м, диаметр — около 8 м. Максимальная грузоподъемность вместе с весом самого аппарата составит 6 тонн, а дальность полета — рекордные 2950 км. Что же касательно максимальной скорости набора высоты, то она должна составить 16,5 м/с, в то время как максимальная скорость во время самого полета должна держаться на уровне 650 км/ч.