Китайская AgiBot поставит около 100 роботов на заводы автокомпонентов

Роботы A2-W предназначены для загрузки, разгрузки и транспортировки материалов. Летом 2025 года они прошли тестирование на заводах Fulin Precision, выполнив производственный план линии за одну смену. По условиям полного внедрения техника будет доставлять сырьё для выпуска до 500 изделий за смену и перемещать почти 10 тысяч коробок за тот же период.

В компании отмечают, что автоматизация освободит работников от однообразных задач, связанных с перемещением грузов, которые могут вызывать физическое перенапряжение. Это позволит сотрудникам сосредоточиться на более сложных и ценных операциях.