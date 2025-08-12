Китайская AgiBot поставит около 100 роботов на заводы автокомпонентов

Опубликовано 12 августа 2025, 09:451 мин.
Китайская AgiBot поставит около 100 роботов на заводы автокомпонентовФабрики Fulin Precision автоматизируют часть производства
Китайский стартап AgiBot, основанный в 2023 году в Шанхае и известный на внутреннем рынке как Zhiyuan Robotics, получил заказ на установку почти 100 промышленных роботов на предприятиях производителя автозапчастей Fulin Precision. Соглашение предусматривает использование колесных двуручных роботов модели A2-W.
Роботы A2-W предназначены для загрузки, разгрузки и транспортировки материалов. Летом 2025 года они прошли тестирование на заводах Fulin Precision, выполнив производственный план линии за одну смену. По условиям полного внедрения техника будет доставлять сырьё для выпуска до 500 изделий за смену и перемещать почти 10 тысяч коробок за тот же период.
В компании отмечают, что автоматизация освободит работников от однообразных задач, связанных с перемещением грузов, которые могут вызывать физическое перенапряжение. Это позволит сотрудникам сосредоточиться на более сложных и ценных операциях.