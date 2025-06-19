Китайская Alibaba откроет второй дата-центр в Южной Корее

Новый центр станет частью масштабных вложений в размере 380 миллиардов юаней (около 52,9 миллиарда долларов), которые компания направляет на развитие инфраструктуры ИИ и облачных решений. Об этом сообщил представитель Alibaba.

Alibaba Cloud впервые вышла на южнокорейский рынок в 2022 году, открыв первый дата-центр в Сеуле. Среди ее клиентов уже числятся разработчики ИИ-решений Univa и дочерняя компания Naver под названием Snow, использующие базовые модели ИИ, предлагаемые AliCloud.

Компания активно расширяет свое международное присутствие — в настоящий момент она управляет 87 зонами доступности в 29 регионах по всему миру. На внутреннем рынке Китая Alibaba остается крупнейшим облачным провайдером, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.