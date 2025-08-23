Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2025, 21:10
1 мин.

Китайская армия проведёт учения по уничтожению копий америкаснких HIMARS

НОАК оснастили беспилотными имитаторами американских РСЗО
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в непосредственной близости от острова Тайвань. Основная задача манёвров — отработка методов обнаружения и уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, поставленных США Тайбэю в октябре 2024 года.
© China army

Для этих целей армия КНР получила безэкипажные беспилотные машины, имитирующие HIMARS. Это ответ Китая на потенциальную угрозу, исходящую от размещения американских РСЗО на Тайване.

Известно, что подразделения НОАК в ходе учений отработают различные сценарии возможной эскалации. В случае ухудшения дипотношений между двумя сторонами, американские РСЗО HIMARS могут стать приоритетными целями для огневого поражения со стороны Китая.

Как сообщает Telegram-канал China army, в Китае наладили производство целей-машин, имитирующих HIMARS. Эти машины оснащены автономной системой управления, обеспечивающей программирование маршрутов передвижения, поэтому водитель не нужен.

Габариты модели: длина составляет 7 метров, ширина — 2,4 метра, высота — 3,2 метра. Схожесть с оригиналом заявлена на уровне 60%.