Китайская армия проведёт учения по уничтожению копий америкаснких HIMARS

Китайская армия проведёт учения по уничтожению копий америкаснких HIMARSНОАК оснастили беспилотными имитаторами американских РСЗО
Для этих целей армия КНР получила безэкипажные беспилотные машины, имитирующие HIMARS. Это ответ Китая на потенциальную угрозу, исходящую от размещения американских РСЗО на Тайване.
Известно, что подразделения НОАК в ходе учений отработают различные сценарии возможной эскалации. В случае ухудшения дипотношений между двумя сторонами, американские РСЗО HIMARS могут стать приоритетными целями для огневого поражения со стороны Китая.
Как сообщает Telegram-канал China army, в Китае наладили производство целей-машин, имитирующих HIMARS. Эти машины оснащены автономной системой управления, обеспечивающей программирование маршрутов передвижения, поэтому водитель не нужен.
Габариты модели: длина составляет 7 метров, ширина — 2,4 метра, высота — 3,2 метра. Схожесть с оригиналом заявлена на уровне 60%.