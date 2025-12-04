Китайская Cambricon утроит выпуск чипов для ИИ

По данным источников, компания намерена поставить полмиллиона ИИ-ускорителей, включая до 300 тысяч своих самых продвинутых чипов Siyuan 590 и 690. Производство будет базироваться на 7-нанометровом процессе N+2 от Semiconductor Manufacturing International Corp.

Этот рост отражает стремительное развитие китайских производителей чипов после того, как власти начали ограничивать использование продукции Nvidia. Huawei также планирует удвоить выпуск своих самых современных ИИ-чипов в следующем году.

Cambricon уже продемонстрировала финансовые результаты: выручка компании в третьем квартале выросла в 14 раз. Основным заказчиком, на которого приходится более 50% всех поставок, является ByteDance Ltd. В перспективе компания рассчитывает на новые заказы от крупных игроков, включая Alibaba.