Китайская Chery выпустит робота-гуманоида раньше Tesla

Опубликовано 13 февраля 2025, 08:191 мин.
Китайская Chery выпустит робота-гуманоида раньше TeslaКак тебе такое, Илон Маск?
Китайская Chery и компания Aimoga, специализирующаяся на робототехнике, заключили партнерство с разработчиками нейросети DeepSeek.
Их цель — создать человекоподобного робота с продвинутыми возможностями ИИ.
Первым этапом станет интеграция ИИ-моделей DeepSeek V2, V3 и R1 в систему голосового управления роботами Chery 4S. Испытания в реальных условиях стартуют на следующей неделе.
Chery и Aimoga планируют начать продажи гуманоидов уже в I половине 2025 года.
Первоначально они будут помогать клиентам в автосалонах при выборе автомобилей, а в будущем могут стать частью интеллектуальной экосистемы, объединяющей людей, транспорт и ИИ.
Таким образом, Tesla и Илон Маск с проектом робота Optimus остаются позади — их человекоподобные машины до сих пор не поступили в массовое производство.