Китайская Chery выпустит робота-гуманоида раньше Tesla

Их цель — создать человекоподобного робота с продвинутыми возможностями ИИ.

Первым этапом станет интеграция ИИ-моделей DeepSeek V2, V3 и R1 в систему голосового управления роботами Chery 4S. Испытания в реальных условиях стартуют на следующей неделе.

Chery и Aimoga планируют начать продажи гуманоидов уже в I половине 2025 года.

Первоначально они будут помогать клиентам в автосалонах при выборе автомобилей, а в будущем могут стать частью интеллектуальной экосистемы, объединяющей людей, транспорт и ИИ.

Таким образом, Tesla и Илон Маск с проектом робота Optimus остаются позади — их человекоподобные машины до сих пор не поступили в массовое производство.