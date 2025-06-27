Китайская DeepSeek не может запустить новую ИИ-модель из-за нехватки чипов NVIDIA

По данным The Information, руководство DeepSeek, включая CEO Ляна Вэнфэна, недовольно текущей производительностью модели. Причина в том, что облачные провайдеры в Китае не могут обеспечить необходимую вычислительную мощность.

Ситуация осложняется действующими экспортными ограничениями США, запрещающими поставки продвинутых ускорителей вроде NVIDIA H20 на материковый Китай. В результате чипов не хватает даже для обслуживания текущей модели DeepSeek R1, которая активно используется на местных облачных платформах.

Ранее сообщалось, что DeepSeek пыталась обойти ограничения с помощью «прокси-компаний» в Азии, но даже такие обходные пути перестали работать. Несмотря на существование альтернатив вроде чипов HUAWEI, компания не может полагаться на них для масштабного внедрения.

Таким образом, экспортные меры США эффективно сдерживают амбиции Китая в области ИИ, замедляя выход новых локальных моделей.