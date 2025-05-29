Китайская DeepSeek обновила ИИ-модель R1

Опубликовано 29 мая 2025, 16:361 мин.
Китайская DeepSeek обновила ИИ-модель R1Обновление вышло перед отчетом Nvidia
Китайский стартап DeepSeek сообщил об обновлении своей модели искусственного интеллекта (ИИ) R1. Обновление названо «пробным» и уже доступно для тестирования, однако подробностей компания не раскрыла. Заявление было сделано в официальной группе в WeChat, и на запросы о деталях компания не ответила.
Оригинальная модель R1, представленная в январе, обошла западных конкурентов по ряду стандартных тестов, при этом стоила, по слухам, всего несколько миллионов долларов. Это вызвало волнение на рынке ИИ, заставив компании вроде Alibaba и Zhipu AI срочно представить свои разработки.
После столь бурного старта инвесторы стали уставать от лавины новых моделей, и теперь интерес переключается на то, кто из IT-гигантов сможет встроить ИИ в реальные продукты и создать востребованные сервисы. Пока в индустрии не произойдет прорыва, внимание будет направлено именно туда.