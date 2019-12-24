Китайская DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой, которая стабилизирует изображение

На сегодняшний день у производителя имеется лишь патент, в котором изображены чертежи автомобильной платформы с массивными колесами. К слову, камера устройства расположилась на крыше, причем от различных ударов и тряски она защищена несколькими пружинами и пневматической системой. Судя по описанию патента, внедорожник будет беспилотным.