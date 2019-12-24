Наука и технологии
Сегодня 16:51
Китайская DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой, которая стабилизирует изображение
Правда, не до конца понятно, планирует ли компания выпустить устройство в свободную продажу
Американское онлайн-издание TechCruch опубликовало статью, в которой рассказывается о новом изобретении китайского производителя дронов DJI. Согласно данным журналистов, компания запатентовала новый внедорожник со специальной стабилизированной камерой.
На сегодняшний день у производителя имеется лишь патент, в котором изображены чертежи автомобильной платформы с массивными колесами. К слову, камера устройства расположилась на крыше, причем от различных ударов и тряски она защищена несколькими пружинами и пневматической системой. Судя по описанию патента, внедорожник будет беспилотным.
Важно понимать, что патент — это патент. И на сегодняшний день остается до конца неизвестным, готова ли DJI выпустить подобное устройство в свободную продажу или же технология была разработана по спецзаказу определенного заказчика.