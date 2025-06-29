Китайская Dobot представила роботизированную руку с грузоподъёмностью 30 кг

Одной из ключевых особенностей серии стала стабильная работа под полной нагрузкой. Отклонения при вибрации не превышают 0,3 миллиметра, что позволяет применять устройство в задачах, требующих аккуратности, например при транспортировке напитков или работе с кремниевыми пластинами.

Одна из моделей, CR 30HT, оснащена датчиками крутящего момента, что позволяет обучать робота простым перемещением руки, без необходимости программирования. Это решение, по оценке производителя, позволяет значительно сократить время подготовки оборудования — до 90%.

Также в линейке присутствует специальная версия CR 30H-Food, предназначенная для пищевой и фармацевтической промышленности. Она отличается использованием смазочных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами, а также имеет поверхности, которые легко очищаются, что особенно важно для таких производств, как замороженные продукты и молочная продукция.