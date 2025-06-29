Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 18:14
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Китайская Dobot представила роботизированную руку с грузоподъёмностью 30 кг

Новая модель работает с рекордной скоростью и точностью
Китайская компания Shenzhen Dobot разработала новую серию промышленных роботизированных рук под названием CR 30H, способных поднимать до 30 килограммов с высокой точностью и скоростью. В серию входят три модели, каждая из которых оснащена шестью осями и может двигаться со скоростью до 300 градусов в секунду — это один из самых высоких показателей среди устройств с такой грузоподъёмностью.
Китайская Dobot представила роботизированную руку с грузоподъёмностью 30 кг
© Dobot

Одной из ключевых особенностей серии стала стабильная работа под полной нагрузкой. Отклонения при вибрации не превышают 0,3 миллиметра, что позволяет применять устройство в задачах, требующих аккуратности, например при транспортировке напитков или работе с кремниевыми пластинами.

Одна из моделей, CR 30HT, оснащена датчиками крутящего момента, что позволяет обучать робота простым перемещением руки, без необходимости программирования. Это решение, по оценке производителя, позволяет значительно сократить время подготовки оборудования — до 90%.

Также в линейке присутствует специальная версия CR 30H-Food, предназначенная для пищевой и фармацевтической промышленности. Она отличается использованием смазочных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами, а также имеет поверхности, которые легко очищаются, что особенно важно для таких производств, как замороженные продукты и молочная продукция.