Китайская домохозяйка 10 лет писала вымышленные статьи про историю России в Википедии

Речь идёт об открытии, сделанном китайским писателем, который решил найти вдохновение для своей новой книги. Для этого он начал изучать российскую историю, что по итогу привело его к статье о загадочном серебряном руднике Кашин.

В ней говорилось о сооружении, которое стало причиной раздора между Московским и Тверским княжествами. Что интересно, в то же время об этом руднике не было аналогичных статей ни на английском, ни даже на русском языках.

Сообщается, что в истории рудника были перемешаны как реальные, так и выдуманные исторические факты. При этом расследование показало, что фальсификацией занимались всего четыре аккаунта — в общей сложности они создали 206 статей.

Также удалось выяснить, что писала все эти статьи обыкновенная китайская домохозяйка, которая даже не имеет высшего образования. Она уже принесла извинения за сделанное.