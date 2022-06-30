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Китайская домохозяйка 10 лет писала вымышленные статьи про историю России в Википедии

И ведь никто даже не усомнился в правдивости написанного
В Сети набирает популярность история о, возможно, крупнейшей фальсификация за всё время существования Википедии. И она связана с Россией.
Китайская домохозяйка 10 лет писала вымышленные статьи про историю России в Википедии

Речь идёт об открытии, сделанном китайским писателем, который решил найти вдохновение для своей новой книги. Для этого он начал изучать российскую историю, что по итогу привело его к статье о загадочном серебряном руднике Кашин.

В ней говорилось о сооружении, которое стало причиной раздора между Московским и Тверским княжествами. Что интересно, в то же время об этом руднике не было аналогичных статей ни на английском, ни даже на русском языках.

Сообщается, что в истории рудника были перемешаны как реальные, так и выдуманные исторические факты. При этом расследование показало, что фальсификацией занимались всего четыре аккаунта — в общей сложности они создали 206 статей.

Также удалось выяснить, что писала все эти статьи обыкновенная китайская домохозяйка, которая даже не имеет высшего образования. Она уже принесла извинения за сделанное.

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