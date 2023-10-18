«Китайская Google» представила аналог новейшей модели GPT-4, который ещё и лучше оригинала

На мировой конференции в Пекине, миллиардер и генеральный директор Baidu Робин Ли продемонстрировал Ernie 4.0. Он утверждает, что новый бот способен понимать сложные вопросы и инструкции, применяя логику и рассуждения для формирования ответов.

«Он ничем не уступает GPT-4», — заявил Ли, добавив, что свежая модель была «значительно улучшена» по сравнению с оригинальной Ernie Bot.

В ходе живой демонстрации, Ли попросил Ernie 4.0 создать рекламные материалы, включая плакаты и маркетинговое видео, что бот успешно выполнил всего за несколько минут.

Baidu является одним из лидеров среди многих китайских компаний, которые стремятся создать модели искусственного интеллекта после того, как ChatGPT завоевал мир в прошлом году.

Ernie 4.0 пока недоступен широкой публике, но некоторые люди уже были приглашены его опробовать.