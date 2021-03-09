Китайская госнаграда стала причиной занесения Xiaomi в «Чёрный список США»

Речь идёт о награде «Выдающегося строителя китайского социализма», пишет WSJ со ссылкой на собственные источники. При этом практически сразу же после занесения Xiaomi в чёрный список, компания опубликовала публичное заявление. В нём представители китайского бренда сообщили, что Xiaomi никак не связана с правительством или вооружёнными силами Китая.

Интересный факт: как только производитель смартфонов заявил о масштабных инвестициях в исследования и разработки в сферах 5G и искусственного интеллекта, глава компании и получил награду от китайского правительства. Именно это и то, что китайские военные заинтересованы именно в этих двух областях, в конечном итоге вызвало подозрения у американских властей.