Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2025, 07:30
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Китайская компания BYD начнет тестирование твердотельных аккумуляторов в 2027 году

Массовое внедрение технологии ожидается после 2030 года
Китайская компания BYD сообщила, что планирует начать испытания твердотельных аккумуляторов в 2027 году. Об этом заявил технический директор аккумуляторного подразделения BYD Сунь Хуадзюнь на форуме, посвященном этой технологии.
Китайская компания BYD начнет тестирование твердотельных аккумуляторов в 2027 году

© Ferra.ru

Однако полномасштабное внедрение таких батарей в производство может начаться только после 2030 года. По словам представителя компании, текущий уровень развития технологии не позволяет говорить о ее быстрой коммерциализации.

BYD — один из крупнейших производителей аккумуляторов и электромобилей в мире. Компания активно развивает новые технологии, включая твердотельные батареи, которые теоретически могут обеспечить большую емкость, безопасность и срок службы по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами.

Сунь Хуадзюнь отметил, что в целом вся индустрия движется примерно с одинаковой скоростью в разработке этих батарей. Это подтверждает, что технология ещё требует значительных доработок, прежде чем сможет стать основным стандартом в отрасли.

Источник:CnEVPost
Автор:Булат Кармак
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