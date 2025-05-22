Китайская компания EHang запустит аэротакси к 2030 году

EHang специализируется на разработке электрических вертикально взлетающих и садящихся аппаратов (eVTOL) и в марте совместно с партнёром Hefei Heyi Aviation стала первой в мире компанией, получившей официальное разрешение на эксплуатацию автономных пассажирских дронов от Главного управления гражданской авиации Китая.

Сейчас компания проводит испытательные полёты в Гуанчжоу и Хэфэе, собирая данные для подготовки к полноценному запуску сервисов в этих городах к концу года. Дрон модели EH216-S, получивший сертификацию, способен перевозить двух человек со скоростью до 130 км/ч на расстояние до 30 километров.

EHang также проявляет интерес к зарубежным рынкам. По словам представителей компании, в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки уже есть спрос на подобные технологии. В Таиланде, например, обсуждается возможность запуска аэротакси в специально отведённых зонах после первого пассажирского полёта, который состоялся в Бангкоке в ноябре.