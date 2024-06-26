Китайская космическая капсула доставила на Землю грунт с обратной стороны Луны

Грунт с обратной стороны спутника Земли поможет учёным понять эволюция Луны и связь спутника с Землёй. Для добычи грунта использовались посадочный и взлётный модули автоматической станции «Чанъэ-6».

Оба аппарата высадились на обратной стороне Луны в ударном бассейне Южный полюс — Эйткен в южном полушарии. В керны специальный автомат набрал 2 кг грунта. После этой операции взлётный модуль вышел на окололунную орбиту и передал контейнер с полезным грузом на ещё один, служебный модуль, на котором лунные аппараты были доставлены к цели.

После расстыковки служебный модуль 13 суток находился в режиме ожидания из-за неблагоприятных условий, а затем подлетел к Земле и сбросил возвращаемую капсулу с контейнером, находясь на расстоянии в пять тысяч км.

В атмосферу Земли капсула вошла 25 июня в 08:41 по мск над Атлантическим океаном. Примерно через 30 минут аппарат приземлился на парашюте во Внутренней Монголии на севере Китая.

Грунт будет отправлен в лабораторию, где специалисты откроют капсулу и приступят к исследованиям.