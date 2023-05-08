Китайская многоразовая ракета успешно вернулась из космоса

Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе Китая, и провела на орбите 276 суток. Представители CASC заявили, что успешное испытание этого аппарата является прорывом для Китая в области разработки многоразовых космических технологий.

Также стало известно о планах Китая к 2030 году сформировать спутниковую группировку Queqiao («Сорочий мост») в космосе. Эти космические аппараты будут предоставлять услуги связи и навигации в дальнем космосе.

Напомним, что ещё в мае 2019 года китайские специалисты запустили ракету Long March 4C с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань. С её помощью на расстояние примерно 455 тыс км от Земли был доставлен спутник-ретранслятор Queqiao. Этот спутник обеспечивал связь с лунной миссией Chang'e 4.