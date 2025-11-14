Китайская SMIC предупредила о дефиците памяти для авто и смартфонов в 2026 году

По словам руководителя, клиенты SMIC проявляют осторожность при размещении заказов на первый квартал будущего года из-за неопределенности с поставками. Производители автомобилей, смартфонов и другой электроники уже сталкиваются с давлением со стороны растущих цен и ограниченного предложения.

Текущий спрос превышает производственные возможности SMIC, при этом капитальные расходы компании в этом году останутся на уровне 7,33 миллиарда долларов или незначительно вырастут. Ситуация усугубляется тем, что ведущие производители памяти вроде SK Hynix и Samsung Electronics отдают приоритет поставкам компонентов для ускорителей ИИ компании Nvidia.