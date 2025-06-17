Китайская TP-Link уволила большинство сотрудников подразделения разработки чипов

Опубликовано 17 июня 2025, 16:461 мин.
Китайская TP-Link уволила большинство сотрудников подразделения разработки чиповРечь идет об офисе компании в Шанхае
Китайская компания TP-Link, известная как один из крупнейших производителей Wi-Fi-роутеров, уволила большинство сотрудников своего подразделения по разработке микросхем в Шанхае. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, а также китайские СМИ.
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Сокращения коснулись команды, занимавшейся передними модулями Wi-Fi чипсетов, включая специалистов по алгоритмам и верификации. Общая численность уволенных не уточняется, но речь идет о значительной части коллектива.
По словам источников, причиной стали технические трудности в разработке, в частности, один из продуктов не смог пройти финальные испытания. Это стало одной из причин пересмотра планов в области разработки чипов и последующего уменьшения инвестиций в это направление.
TP-Link пока официально не прокомментировала произошедшее.