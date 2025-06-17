Китайская TP-Link уволила большинство сотрудников подразделения разработки чипов

Сокращения коснулись команды, занимавшейся передними модулями Wi-Fi чипсетов, включая специалистов по алгоритмам и верификации. Общая численность уволенных не уточняется, но речь идет о значительной части коллектива.

По словам источников, причиной стали технические трудности в разработке, в частности, один из продуктов не смог пройти финальные испытания. Это стало одной из причин пересмотра планов в области разработки чипов и последующего уменьшения инвестиций в это направление.

TP-Link пока официально не прокомментировала произошедшее.