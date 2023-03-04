Китайская UnionPay удалила со своего сайта упоминание российских подсанкционных банков

Китайская UnionPay удалила со своего сайта упоминание российских подсанкционных банковОстались не попавшие под санкции
На русскоязычном сайте китайской платёжной системы UnionPay исчезла информация о возможности оформления карт в российских банках, в отношении которых США и Великобритания недавно ввели санкции.
Фото: Singsaver.com.sg
Ранее на сайте было указано, что оформить карты можно, в том числе в МТС-банке, банках «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит». Но после введения санкций в отношении этих организаций, информация о них исчезла с сайта UnionPay.
Теперь сказано, что оформить карты можно в Газпромбанке, Россельхозбанке, «Русском стандарте», «Солидарности», Примсоцбанке, «Почта банке» и ВБРР.
На сайтах МТС-банка, «Приморья» и «Зенита» информация о возможности оформления карт китайской платёжной системы также пропала. При этом на сайте «Санкт-Петербурга» такие данные ещё отображаются.