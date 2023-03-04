Китайская UnionPay удалила со своего сайта упоминание российских подсанкционных банков

Ранее на сайте было указано, что оформить карты можно, в том числе в МТС-банке, банках «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит». Но после введения санкций в отношении этих организаций, информация о них исчезла с сайта UnionPay.

Теперь сказано, что оформить карты можно в Газпромбанке, Россельхозбанке, «Русском стандарте», «Солидарности», Примсоцбанке, «Почта банке» и ВБРР.

На сайтах МТС-банка, «Приморья» и «Зенита» информация о возможности оформления карт китайской платёжной системы также пропала. При этом на сайте «Санкт-Петербурга» такие данные ещё отображаются.