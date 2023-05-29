Китайская UnionPay впервые обогнала по популярности платёжную систему Visa

Так, доля UnionPay достигла 40,03%, в то время как у Visa этот показатель составил лишь 38,78%. Общий объём операций Visa в 2022 году составил около $14 млрд долларов, в то время как по картам UnionPay были совершены платежи на сумму $16,2 млр.

Интересно отметить, что у Visa доля транзакций с использованием дебетовых карт составила 63,91% от общего количества платежей, в то время как у UnionPay этот показатель составил 75,12%.

К слову, ещё в 2021 году Visa занимала 39,53% рынка, в то время как UnionPay немного отставала с долей 38,68%.

В то же время за последние годы транзакции по дебетовым картам Visa сократились с почти 80% до 39,53%,. UnionPay, в свою очередь, значительно увеличила свою долю с практически нулевого уровня до 38,68% в 2021 году.