Китайская UnionPay впервые обогнала по популярности платёжную систему Visa

Китайская UnionPay впервые обогнала по популярности платёжную систему VisaИсторический момент?
Аналитики Nilson Report выяснили, что платёжная система UnionPay впервые опередила Visa по доле транзакций по дебетовым картам.
Так, доля UnionPay достигла 40,03%, в то время как у Visa этот показатель составил лишь 38,78%. Общий объём операций Visa в 2022 году составил около $14 млрд долларов, в то время как по картам UnionPay были совершены платежи на сумму $16,2 млр.
Интересно отметить, что у Visa доля транзакций с использованием дебетовых карт составила 63,91% от общего количества платежей, в то время как у UnionPay этот показатель составил 75,12%.
К слову, ещё в 2021 году Visa занимала 39,53% рынка, в то время как UnionPay немного отставала с долей 38,68%.
В то же время за последние годы транзакции по дебетовым картам Visa сократились с почти 80% до 39,53%,. UnionPay, в свою очередь, значительно увеличила свою долю с практически нулевого уровня до 38,68% в 2021 году.