Китайская Unitree представила платформу для управления роботами со смартфона

Платформа позволит пользователям загружать, делиться и использовать готовые наборы действий и обучающие данные для роботов. Среди демонстраций — выполнение боевых приёмов, танцев 1960-х и балета. Управление роботами осуществляется через камеру смартфона, что делает взаимодействие максимально удобным.

Unitree, базирующаяся в Ханчжоу, известна разработкой как четвероногих, так и гуманоидных роботов и считается одной из ведущих компаний в китайской робототехнике. Компания призывает разработчиков и пользователей совместно создавать контент и обмениваться им, что позволит расширить функционал роботов и внедрять «воплощенный интеллект» в повседневную жизнь.

Ранее Unitree уже получила известность благодаря своим передовым роботам и считается одним из технологических лидеров Китая.