Китайская вакцина от COVID-19 привела к параличу лица у части пациентов

Так, по подсчётам специалистов, с 23 февраля по 4 мая 2021 года 451 939 человек получили первую дозу CoronaVac. По итогу 28 из них столкнулись с опасным недугом — параличом Белла, сообщает журнал Lancet. При нём человек получает временный паралич лицевого нерва.

Что интересно, подобная ситуация наблюдается и в случае с вакциной BNT162b2. Из 537 205 привившихся, 16 человек также столкнулись с лицевым параличом.

Возраст «подопытных» был разным — в испытании участвовали лица от 16 до 110 лет, в зависимости от применяемого препарата.

Стоит отметить, что положительные и защитные эффекты CoronaVac в любом случае сильно перевешивают риск столкновения с недугом в виде паралича.