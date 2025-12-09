Китайская YMTC подала иск против США из-за включения в список «военных» компаний

Опубликовано 09 декабря 2025, 13:301 мин.
Китайская YMTC подала иск против США из-за включения в список «военных» компанийИск против Пентагона
Китайская компания Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), производящая чипы памяти для смартфонов и ноутбуков, подала иски в суд Вашингтона. Компания требует отменить ее внесение в список «военных» компаний Пентагона и в ограничительный список Минторга США.
YMTC утверждает, что не связана с армией КНР и оборонным сектором. Ее продукция является коммерческой и не предназначена для военного применения. В иске указано, что решение о внесении в списки основано на устаревшей информации и наносит финансовый и репутационный ущерб, включая потерю партнеров в США.
Ранее аналогичные иски подавали производитель дронов DJI и лидаров Hesai Group, но суды их отклонили. Министерства обороны и торговли США отказаkbcm от комментариев.