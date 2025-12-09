Китайская YMTC подала иск против США из-за включения в список «военных» компаний

YMTC утверждает, что не связана с армией КНР и оборонным сектором. Ее продукция является коммерческой и не предназначена для военного применения. В иске указано, что решение о внесении в списки основано на устаревшей информации и наносит финансовый и репутационный ущерб, включая потерю партнеров в США.

Ранее аналогичные иски подавали производитель дронов DJI и лидаров Hesai Group, но суды их отклонили. Министерства обороны и торговли США отказаkbcm от комментариев.