Китайские аэропорты автоматизировали слежку за эмоциями пассажиров

”С помощью видеозаписи технология распознавания эмоций может быстро идентифицировать подозреваемых в преступлении, анализируя их психическое состояние, что позволяет предотвращать незаконные действия, включая терроризм и контрабанду”, - поделился Ли Сяоюя, эксперт по охране общественного порядка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По словам эксперта, данная разработка может распознавать признаки агрессивности, а также анализирует уровень стресса и возможность человека нападать на других.

Издание Financial Times сообщило, что в разработке данной технологии принимали участие сразу несколько компаний, включая таких гигантов рынка как Amazon, Microsoft и Google.