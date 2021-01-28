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Китайские аэротакси начнут лётные испытания недалеко от Парижа летом 2021 года
Точно такие же тесты уже были проведены на родине транспорта будущего
Как стало известно, уже летом 2021 года китайская компания EHang проведёт лётные испытания своего аэротакси недалеко от Парижа. Производитель выиграл соответствующий конкурс, обойдя в процессе около 150 конкурентов.
Испытания пройдут в районе Понтуаз, сообщается на официальном сайте компании. За происходящим будут наблюдать специалисты из Управления гражданской авиации Франции, а помогать им будут представители Агентства по безопасности полетов Европейского союза и Евроконтроля. Ожидается, что в период учений EHang проведёт тестирование всех этапов передвижения аэротакси: начиная от стоянки и взлёта до момента посадки.
Что интересно, на своей родине компания уже проработала все эти моменты. При этом в Китае услугами аэротакси EHang пользуется самый широкий спектр клиентов. Причём речь идёт не только о туристических полётах, но и о вполне «бизнесовых» курьерских доставках.