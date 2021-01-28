Китайские аэротакси начнут лётные испытания недалеко от Парижа летом 2021 года

Испытания пройдут в районе Понтуаз, сообщается на официальном сайте компании. За происходящим будут наблюдать специалисты из Управления гражданской авиации Франции, а помогать им будут представители Агентства по безопасности полетов Европейского союза и Евроконтроля. Ожидается, что в период учений EHang проведёт тестирование всех этапов передвижения аэротакси: начиная от стоянки и взлёта до момента посадки.

Что интересно, на своей родине компания уже проработала все эти моменты. При этом в Китае услугами аэротакси EHang пользуется самый широкий спектр клиентов. Причём речь идёт не только о туристических полётах, но и о вполне «бизнесовых» курьерских доставках.