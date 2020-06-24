Китайские эксперты назвали "настоящее сокровище" российской армии

Так, по словам китайцев, обладающих достаточными знаниями в сфере современного вооружения, С-500 является крайне “загадочным оружием”. Но даже несмотря на это, основываясь лишь на тех имеющихся крупицах знаний о комплексе, они высказывают уверенность в том, что он сможет стать полноценной частью той системы, что будет призвана перехватывать любые воздушные цели.

Напомним, что на сегодняшний день американские военные так и не смогли “обуздать” ЗРК С-400 “Триумф”, что явно демонстрирует тот факт, что на данном этапе вооруженные силы США ничего не смогут сделать и с новейшим С-500 “Прометей”.