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Китайские эксперты назвали российский истребитель Су-35 одним из самых привлекательных для покупки
И все из-за оружия, которым его можно оснастить
В сети появилась информация о том, что китайские эксперты высоко оценили новейший сверхманевренный истребитель из России Су-35. Более того — они назвали его одним из самых привлекательных среди конкурентов для покупки.
Специалисты из Китая отметили факт влияния вооружения, которое способен нести истребитель, на формирование привлекательности Су-35, передает издание Sohu. В данном случае речь идет о таких передовых системах вооружения, как ракеты "воздух-воздух" Р-37М. К слову, они также произведены на территории России, в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Вымпел".
Отметим, что помимо Р-37М, российский истребитель способен нести на борту и ракеты КС-172. В момент оснащения данным типом вооружения, Су-35, по словам экспертов, не имеет аналогов на Западе для выполнения некоторых боевых задач.