Китайские эксперты назвали российский истребитель Су-35 одним из самых привлекательных для покупки

Специалисты из Китая отметили факт влияния вооружения, которое способен нести истребитель, на формирование привлекательности Су-35, передает издание Sohu. В данном случае речь идет о таких передовых системах вооружения, как ракеты "воздух-воздух" Р-37М. К слову, они также произведены на территории России, в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Вымпел".

Отметим, что помимо Р-37М, российский истребитель способен нести на борту и ракеты КС-172. В момент оснащения данным типом вооружения, Су-35, по словам экспертов, не имеет аналогов на Западе для выполнения некоторых боевых задач.