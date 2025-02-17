Китайские электросамокаты станут умнее благодаря ИИ DeepSeek

Компания Segway-Ninebot, поддерживаемая Xiaomi, объявила о глубокой интеграции технологий DeepSeek. В Ninebot уверены, что использование ИИ значительно повысит уровень интеллектуальных функций их самокатов, улучшит пользовательский опыт и сделает управление более удобным. В фирменном приложении уже появились функции на базе ИИ, такие как анализ данных, персонализированные рекомендации и интеллектуальные сервисы.

Конкурирующий бренд Niu Technologies также сообщил, что полностью интегрировал модели искусственного интеллекта DeepSeek. Компания планирует использовать ИИ для повышения безопасности во время поездок, улучшения голосового управления и создания функции «умного попутчика», который сможет взаимодействовать с водителем в реальном времени.

Еще один китайский производитель, Yadea Group тоже начал внедрять DeepSeek в свои устройства.