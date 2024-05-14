Китайские фирмы ушли из тендера ЕС на фоне расследования субсидий

После начала расследования китайские фирмы решили выйти из тендера на строительство солнечной электростанции в Румынии, стоимостью 375 миллионов евро. ЕС приветствовал этот шаг, заявив, что иностранные компании должны конкурировать на равных.

Китайская сторона, однако, недовольна. Они считают новые правила ЕС по субсидиям «инструментом экономического давления» и утверждают, что китайские компании столкнулись с более пристальным вниманием, чем фирмы из других стран.

Европа сильно зависит от импорта солнечных панелей из Китая (более 97%). Этот случай — очередной эпизод торгового напряжения между ЕС и Китаем. Ранее ЕС уже проводил расследования по поводу китайских субсидий на электромобили, поезда и ветряные электростанции.