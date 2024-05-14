Китайские фирмы ушли из тендера ЕС на фоне расследования субсидий

Опубликовано 14 мая 2024, 07:30
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Китайские фирмы ушли из тендера ЕС на фоне расследования субсидийНа строительство солнечной электростанции
Европейский Союз хочет больше «зеленой» энергии, но при этом меньше зависеть от дешевых китайских солнечных панелей. В апреле ЕС начал расследование в отношении двух китайских компаний, подозревая их в получении государственной поддержки, которая могла дать им несправедливое преимущество.
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После начала расследования китайские фирмы решили выйти из тендера на строительство солнечной электростанции в Румынии, стоимостью 375 миллионов евро. ЕС приветствовал этот шаг, заявив, что иностранные компании должны конкурировать на равных.
Китайская сторона, однако, недовольна. Они считают новые правила ЕС по субсидиям «инструментом экономического давления» и утверждают, что китайские компании столкнулись с более пристальным вниманием, чем фирмы из других стран.
Европа сильно зависит от импорта солнечных панелей из Китая (более 97%). Этот случай — очередной эпизод торгового напряжения между ЕС и Китаем. Ранее ЕС уже проводил расследования по поводу китайских субсидий на электромобили, поезда и ветряные электростанции.