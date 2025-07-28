Китайские ИИ-компании создадут альянсы для развития собственной экосистемы

Опубликовано 28 июля 2025, 20:151 мин.
Китайские ИИ-компании создадут альянсы для развития собственной экосистемыПроизводители объединяются на фоне санкций США
На фоне ограничений со стороны США китайские компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) начали активнее сотрудничать и объединяться в альянсы для развития независимой технологической инфраструктуры. Об этом стало известно в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в Шанхае.
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Один из новых союзов — «Альянс инноваций экосистемы моделей и чипов» — объединяет разработчиков больших языковых моделей и производителей ИИ-чипов. Цель — наладить тесную связь между программным обеспечением и аппаратной частью внутри страны. Участниками стали такие компании, как Huawei, Biren и Moore Threads, которые пострадали от санкций США.
Параллельно создан еще один союз — комитет ИИ при Шанхайской торговой палате. В него вошли разработчики, в том числе SenseTime, StepFun и MiniMax, а также производитель чипов Iluvatar CoreX. Участники планируют сосредоточиться на интеграции ИИ в промышленность.