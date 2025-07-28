Китайские ИИ-компании создадут альянсы для развития собственной экосистемы

Один из новых союзов — «Альянс инноваций экосистемы моделей и чипов» — объединяет разработчиков больших языковых моделей и производителей ИИ-чипов. Цель — наладить тесную связь между программным обеспечением и аппаратной частью внутри страны. Участниками стали такие компании, как Huawei, Biren и Moore Threads, которые пострадали от санкций США.

Параллельно создан еще один союз — комитет ИИ при Шанхайской торговой палате. В него вошли разработчики, в том числе SenseTime, StepFun и MiniMax, а также производитель чипов Iluvatar CoreX. Участники планируют сосредоточиться на интеграции ИИ в промышленность.