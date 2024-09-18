Китайские инженеры научились рассекречивать самолеты-невидимки с помощью помех в сети Starlink

Для этого даже не потребовались сложные и дорогие системы — оборудование можно собрать из доступных в магазинах электроники компонентов. Таким образом, теперь дорогие стелс-истребители F-35 могут быть обнаружены с помощью самодельного устройства.

Спутники Starlink, около 7000 на низкой орбите, непрерывно передают высокочастотные сигналы на Землю, создавая своеобразный «радиодождь».

Любой объект, находящийся в воздухе, искажает этот поток, что позволяет его обнаружить. Подход напоминает радиолокацию, но без активного излучения.

Пассивное принятие сигналов от спутников делает метод особенно привлекательным, так как требуется только анализ помех для восстановления профиля цели.

По данным South China Morning Post, эксперимент провели в районе Южно-Китайского моря с беспилотником DJI Phantom 4 Pro.

Китайские инженеры смогли идентифицировать объект и даже восстановить вращение пропеллеров. Технология пока в разработке, но её перспективы впечатляют.