Китайские IT-гиганты начали подготовку к эпохе ИИ без чипов Nvidia

Жесткие меры, введенные администрацией Дональда Трампа, ограничили поставки популярного продукта Nvidia — чипа H20, специально адаптированного под ограничения эпохи Джо Байдена. Из-за этого компании вынуждены искать другие варианты, поскольку запасы Nvidia хватит примерно до начала следующего года.

Заказ новых чипов занимает несколько месяцев, и пока неясно, когда Nvidia сможет предложить Китаю процессор, который бы соответствовал требованиям экспортных ограничений и был конкурентоспособен на внутреннем рынке. В то же время Baidu и Alibaba активно изучают разные решения, включая собственные разработки.

Huawei уже поставляет чипы серии Ascend государственным компаниям и организациям из стратегически важных отраслей. Сейчас интерес к этим процессорам растет и у других технологических фирм.

Перевод систем с платформы Nvidia на отечественные чипы требует больших затрат времени и усилий, включая адаптацию программного обеспечения. В итоге многие компании планируют комбинированный подход: обучение моделей оставят на Nvidia, а для выполнения задач будут использовать местные процессоры.