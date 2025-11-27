Китайские IT-гиганты стали обучать ИИ за рубежом из-за чипов Nvidia

Обучение новых больших языковых моделей проводится в дата-центрах Юго-Восточной Азии. Китайские компании заключают договоры аренды с владельцами зарубежных центров обработки данных, которые не принадлежат китайским организациям. Исключением стала компания DeepSeek, которая накопила значительный запас чипов Nvidia до введения ограничений и обучает свою модель внутри Китая.

Отмечается, что объем обучения за рубежом стабильно растет после ужесточения экспортных ограничений на чипы H20 в апреле. Параллельно DeepSeek сотрудничает с местными производителями чипов для оптимизации и разработки следующего поколения китайских процессоров для ИИ.