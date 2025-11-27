Китайские IT-гиганты стали обучать ИИ за рубежом из-за чипов Nvidia

Опубликовано 27 ноября 2025, 19:101 мин.
Китайские IT-гиганты стали обучать ИИ за рубежом из-за чипов NvidiaКомпании арендуют дата-центры в Юго-Восточной Азии
Крупные китайские технологические компании, включая Alibaba и ByteDance, начали обучать свои модели искусственного интеллекта (ИИ) за пределами страны. Как сообщает Financial Times, это позволяет им получить доступ к чипам Nvidia, которые ограничены к поставкам в Китай американскими экспортными правилами.
Обучение новых больших языковых моделей проводится в дата-центрах Юго-Восточной Азии. Китайские компании заключают договоры аренды с владельцами зарубежных центров обработки данных, которые не принадлежат китайским организациям. Исключением стала компания DeepSeek, которая накопила значительный запас чипов Nvidia до введения ограничений и обучает свою модель внутри Китая.
Отмечается, что объем обучения за рубежом стабильно растет после ужесточения экспортных ограничений на чипы H20 в апреле. Параллельно DeepSeek сотрудничает с местными производителями чипов для оптимизации и разработки следующего поколения китайских процессоров для ИИ.