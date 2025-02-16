Китайские хакеры «безнаказанно» продолжили прослушивать телеком США

Китайские хакеры продолжают атаковать телекоммуникационные компании по всему миру, особенно в США. Salt Typhoon уже взломала восемь американских телекоммуникационных компаний «в поиске компромата на высокопоставленных чиновников».

Об этом говорит и новый отчёт компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности. В отчёте указано, что кампания китайских хакеров продолжается, они используют «непропатченные сетевые устройства Cisco, связанные с глобальными телекоммуникационными провайдерами».

Жертвами этих атак стало множество организаций, включая американских и итальянских интернет-провайдеров, а также телекоммуникационных провайдеров в Южной Африке, Таиланде.

Но сейчас хакеры нацелились и на университеты, преимущественно в США, и, учитывая, что такие организации достаточно легко взломать, эксперты говорят, что новая кампания Salt Typhoon обещает быть «урожайной».