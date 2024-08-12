Наука и технологии
Опубликовано 12 августа 2024, 08:06
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Китайские хакеры нацелились на российское правительство

Несмотря на дипломатические отношения
Кибератаки, начавшиеся в конце июля 2024 года, нацелились на десятки систем, используемых российскими правительственными организациями и ИТ-компаниями.
Китайские хакеры нацелились на российское правительство
© Ferra

По данным «Лаборатория Касперского», за этими атаками стоят китайские хакеры из группировок APT31 и APT27.

Кампания, получившая название «EastWind», использует обновленную версию вредоносного программного обеспечения CloudSorcerer.

Ранее, в мае 2024 года, аналогичная программа также применялась в атаках на российские правительственные учреждения. Инфицированию предшествовали фишинговые письма с вложенными RAR-архивами, в которых скрывались вредоносные файлы.

Отметим, что данный случай подчеркивает сложность взаимоотношений между странами, которые, несмотря на дипломатические и стратегические связи, продолжают вести активные операции кибершпионажа друг против друга. Впрочем, так или иначе это было ожидаемо.

Источник:Bleeping Computer
Автор:Булат Кармак
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