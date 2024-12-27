Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 22:42
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Китайские хакеры взломали уже девятую телекоммуникационную компанию США

Они получили доступ к личным данным американцев
Белый дом подтвердил, что девятая телекоммуникационная компания США стала жертвой масштабной шпионской кампании, организованной китайскими хакерами. Операция, известная как «Salt Typhoon», позволила китайским властям получить доступ к личным текстовым сообщениям и телефонным разговорам американцев.
Китайские хакеры взломали уже девятую телекоммуникационную компанию США

© Ferra.ru

Представители администрации Байдена сообщили, что кибератаки затронули не только восемь американских компаний, но и десятки стран. Анна Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности по вопросам кибербезопасности, сообщила, что девятая компания была обнаружена после того, как администрация выпустила рекомендации для компаний по поиску китайских хакеров в своих сетях.

В результате атаки хакеры проникли в сети телекоммуникационных компаний, чтобы получить доступ к записям о звонках клиентов и личной переписке «ограниченного числа людей». Хотя ФБР не назвало имена пострадавших, предполагается, что среди них могут быть высокопрофильные политические фигуры и представители правительства США.

Ожидается, что цель хакеров заключалась в том, чтобы выяснить, кто является владельцем телефонов, а затем, если это были «цели, представляющие интерес для правительства», получить доступ к их звонкам и сообщениям.

Источник:The Associated Press
Автор:Булат Кармак
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