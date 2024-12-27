Китайские хакеры взломали уже девятую телекоммуникационную компанию США

Представители администрации Байдена сообщили, что кибератаки затронули не только восемь американских компаний, но и десятки стран. Анна Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности по вопросам кибербезопасности, сообщила, что девятая компания была обнаружена после того, как администрация выпустила рекомендации для компаний по поиску китайских хакеров в своих сетях.

В результате атаки хакеры проникли в сети телекоммуникационных компаний, чтобы получить доступ к записям о звонках клиентов и личной переписке «ограниченного числа людей». Хотя ФБР не назвало имена пострадавших, предполагается, что среди них могут быть высокопрофильные политические фигуры и представители правительства США.

Ожидается, что цель хакеров заключалась в том, чтобы выяснить, кто является владельцем телефонов, а затем, если это были «цели, представляющие интерес для правительства», получить доступ к их звонкам и сообщениям.