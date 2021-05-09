Китайские пользователи перестанут получать уведомления из некоторых мобильных приложений

Помимо прочего было объявлено и ужесточение регулирования в рамках усиления правительством кампании по сдерживанию растущего воздействия интернет-компаний на повседневную жизнь своих граждан. По словам представителя CAC Се Дэнкэ (Xie Dengke), ведомство еще больше сил направит на контроль над источниками информации мобильных приложений. Кроме того, оно ограничит объемы уведомлений, что сделано будет для наведение порядка в интернет среде.

Таким образом, китайские пользователи перестанут получать уведомления от связанных со СМИ мобильных приложений, из независимых аккаунтов, которые работают не в соответствии с правилами. Помимо прочего CAC будет выявлять информацию, которая, по мнению организации, является вредной и неугодной.